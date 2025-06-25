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جيروزاليم بوست: ترامب يصرخ في وجه نتنياهو خلال مكالمة متوترة حول إيران


كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "جيروزاليم بوست" تفاصيل مكالمة هاتفية متوترة جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

التوتر حصل خلال اتصال بين نتنياهو وترامب عندما كانت طائرات إسرائيلية على بعد دقائق من تنفيذ غارات جوية داخل الأراضي الإيرانية ردا على مزاعم إسرائيلية بإطلاق صاروخ إيراني انتهك وقف إطلاق النار.

وبحسب المصدر، فإن ترامب رفع صوته بشكل لافت خلال المكالمة، وطالب نتنياهو بـ"إيقاف الهجوم فورا"، فيما ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي صامتا معظم الوقت، رغم تأكيده على "امتنانه" للرئيس الأمريكي.

وقال المصدر:"كانت محادثة صعبة.. ترامب اعتبرها مسألة شخصية وأكد أنه لن يسمح لأحد بتقويض إنجازه"، في إشارة إلى الجهود الدبلوماسية الأمريكية مع إيران.

وتقول الصحيفة أنه بالنهاية الضربة التي لم تكتمل حيث كانت محطة رادار إيرانية خارج الخدمة كـ"حل وسط" إذ تلقى الطيارون الإسرائيليون أوامر بإلغاء الهجوم المخطط له، الذي كان يستهدف 20 موقعا إيرانيا، وبدلا من ذلك، تم تنفيذ ضربة محدودة على محطة رادار قرب طهران، بعيدا عن الأهداف الأصلية.

من جهة أخرى، تواصل الدوحة جهودها لإعادة إطلاق المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، حيث عقد مسؤولون قطريون مع المبعوث الأمريكي ، ستيف ويتكوف، اجتماعات مكثفة الثلاثاء الماضي. 

 

يذكر أن التوتر بين تل أبيب وواشنطن بشأن الملف الإيراني ليس جديدا، لكن هذه المكالمة تكشف مستوى التصادم غير المسبوق بين ترامب ونتنياهو الحليفين في لحظة حرجة.

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