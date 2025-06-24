المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الصناعة النووية الإيرانية متجذرة ومستمرة ولن تتوقف أبداً

أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن "الصناعة النووية متجذرة في أرض إيران"، مشدداً على أن "هذه الصناعة يجب أن تستمر ولن تتوقف".

وقال بهروز كمالوندي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية والمتحدث باسمها، في ردٍّ على الهجوم الأمريكي والصهيوني على المنشآت النووية الإيرانية: "يجب أن يعلموا أن هذه الصناعة متجذّرة في بلدنا، ولا يمكنهم اقتلاع جذورها".

وأضاف كمالوندي: "بالنظر إلى الإمكانيات والقدرات التي نمتلكها، فإن نمو هذه الصناعة يجب أن يستمر بطبيعة الحال، ولن يتوقف".