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إيران: وزارة الصحة تعلن استشهاد 606 مواطنين جراء العدوان الصهيوني


اعلن وزير الصحة الايراني محمدرضا ظفرقندي، أن العدوان الصهيوني على الجمهورية الاسلامية، أدى إلى سقوط 606 شهداء حتى الآن في البلاد؛ مبينا أن 95 بالمئة من الشهداء سقطوا تحت أنقاض المباني المدمرة بفعل القصف، فيما فارق 5 بالمئة من الجرحى الحياة بعد نقلهم إلى المستشفيات متأثرين بإصاباتهم.

جاء ذلك في تصريح لوزير الصحة الايراني، خلال الاجتماع السادس لهيئة الأزمات بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء، بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية وأعضاء لجنة الصحة والطب في مجلس الشورى الإسلامي؛ حيث قدم آخر الإحصائيات حول ضحايا الحرب الارهابية التي شنها الكيان الصهيوني الغاصب على ايران والتي استمرت 13 يوماً.

واشار الى، ان 5332 جريحًا، تلقوا العلاج لدى المراكز التابعة لوزارة الصحة منذ بداية الحرب المفروضة.

كما اعلن، بان الكيان الصهيوني الغاصب والمجرم، شنّ خلال الساعات الـ 24 الماضية، أعنف الهجمات والاعتداءات على ايران، منذ بداية هذه الحرب؛ مما اسفر عن ارتقاء 107 شهداء، و 1342 مصابا.

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