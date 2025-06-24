بزشكيان لسلطان عمان: لا نسعى إلى المواجهة ونعتبر دول المنطقة إخوة لنا

أكد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران، مسعود بزشكيان، أن إيران تعتبر جميع دول الجوار والمنطقة، وكذلك الدول الإسلامية، إخوة لها، ولا تسعى إلى أي نوع من المواجهة أو التصعيد معهم.

وفي اتصال هاتفي مع سلطان عمان هيثم بن طارق، ثمّن بزشكيان مواقف السلطنة الداعمة لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية تؤمن بإمكان تحقيق السلام والازدهار الإقليمي من خلال التعاون والتفاهم بين شعوب وحكومات المنطقة، وبحكمة قادتها.

وقال الرئيس الإيراني: "نحن على يقين من أن المؤامرات الرامية إلى زعزعة استقرار المنطقة لن تُفلح، ما دامت هناك إرادة صادقة من قبل قادتها للتعاون وصنع مستقبل خالٍ من الحروب والنزاعات".

من جانبه، أوضح سلطان عمان أن بلاده على دراية تامة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تكن تنوي مهاجمة دولة قطر، معرباً عن ثقته بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، يدرك هذا الأمر تماماً.

وأعرب السلطان هيثم عن دعم بلاده وسائر الدول الشقيقة في المنطقة للجهود الإيرانية الرامية إلى استيفاء حقوق الشعب الإيراني، متمنياً لإيران وشعبها مزيداً من التوفيق والنجاح.