الرئيس الإيراني لأمير قطر: استهدفنا قاعدة العديد ردا على مشاركة أمريكا بالعدوان

اكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لامير قطر محمد بن تميم، اليوم الثلاثاء، ان استهداف قاعدة العديد جاء ردا على مشاركة أمريكا بالعدوان.

وذكرت وسائل إعلامية ان "الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اجرى اليوم اتصالا هاتفيا مع امير قطر محمد بن تميم".

وأكد بزشكيان ان "الهجوم الصاروخي الذي وقع أمس كان رد فعل على مشاركة الولايات المتحدة في العدوان الإسرائيلي"، مشيرا الى ان "حادثة أمس لا تعني بأي حال من الأحوال أن إيران تواجه صديقتها وشقيقتها وجارتها قطر".

وتابع ان "إيران رفضت التفاوض تحت الضغط والعدوان العسكري وقامت بالرد المناسب على العدوان الصهيوني"، موضحا ان "الكيان الصهيوني وداعموه أدركوا اليوم أنهم لا يستطيعون تحقيق أهدافهم عبر العدوان".