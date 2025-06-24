وزير الخارجية الصيني: بكين تدعم طهران في الحفاظ على أمنها وسيادتها

أكد وزير الخارجية الصيني خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، أن بكين تدعم طهران في الحفاظ على أمنها وسيادتها الوطنية.

وقال وانغ يي، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية بلادنا إن: "بكين تدعم طهران في الحفاظ على أمنها وسيادتها الوطنية". وأضاف وزير الخارجية الصيني: "بكين على اتصال مع إيران و'إسرائيل' ونأمل في التوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار".

واكد وزير الخارجية الصيني: "بكين تدعم تهدئة الوضع في الشرق الأوسط".