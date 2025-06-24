ترامب من جديد: لا أريد تغيير النظام في إيران!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه لا يريد تغيير النظام في إيران، معتبرا أن ذلك يعني الفوضى، حيث ذكر ترامب في كلمة له، "دمرت جميع المنشآت والقدرات النووية ثم أوقفت الحرب وإسرائيل وإيران أرادتا بشكل متساو وقفها".

وأضاف "لا أريد تغيير النظام في إيران فذلك يعني الفوضى، وضربتنا للمنشآت النووية الإيرانية كانت مثالية وتم تدمير الأهداف".

ودخل وقف إطلاق النار بين إيران و"إسرائيل" حيّز التنفيذ اليوم، إذ أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويقضي بوقف الأعمال القتالية والتي بدأتها "تل أبيب" يوم 13 حزيران.