باعتراف الكيان.. أكثر من 3500 قتيل وجريح جراء الضربات الإيرانية

كشفت وزارة الصحة التابعة للكيان الصهيوني آخر الإحصائيات المتعلقة بالخسائر البشرية وعدد الجرحى جراء الرد الإيراني على العدوان الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة أنه خلال الرد الايراني قُتل 28 مستوطنًا صهيونيا، كما نُقل 3238 شخصًا إلى المستشفيات والمراكز العلاجية في الأراضي المحتلة نتيجة إصابات متفاوتة، بينهم 23 حالة وصفت بأنها حرجة. أما باقي الجرحى البالغ عددهم 111، فقد وضعوا تحت المراقبة الطبية.

وأوضحت الوزارة أن غالبية الإصابات ترجع إلى الضغط النفسي أو نتيجة فقدان التوازن أثناء الهروب إلى الملاجئ، مما أدى إلى إصابات جسدية.

وشهدت الأراضي المحتلة، وبشكل خاص مدينة بئر السبع صباح اليوم الثلاثاء، أقوى موجة ضربات صاروخية إيرانية على الكيان على مدى أيام الحرب.

وجاء في إحصائية صادرة عن الطواقم الطبية في فلسطين المحتلة أن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الإيراني في بئر السبع صباح اليوم ارتفع إلى 5 أشخاص، في حين أفادت مصادر غير رسمية بمقتل ما لا يقل عن 8 إلى 11 صهيونيًا في هجوم حرس الثورة الإسلامية صباح اليوم على المدينة.