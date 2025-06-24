اعتقال 115 متهماً بينهم أوروبي بتهمة الإخلال بالأمن في غرب إيران

أعلن المدعي العام لمحافظة كرمانشاه، حميد رضا كريمي، أنه تم اعتقال 115 شخصاً في المحافظة بتهمة الإخلال بالأمن في الأحداث الأخيرة، ومن بينهم شخص أجنبي يحمل جنسية أوروبية متهم بالتجسس.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في مبنى العدلية بمحافظة كرمانشاه، أوضح كريمي أنه منذ بداية عدوان الكيان الصهيوني، قامت الأجهزة المعنية بتنفيذ إجراءات أمنية مشددة، شملت إنشاء نقاط تفتيش أمنية وتعقّب عدد من الأفراد الذين قاموا بأعمال دعائية ضد الدولة.

وأشار كريمي إلى أن "كل نشاط دعائي ضد الدولة في الظروف الحالية يُعتبر جريمة، وقد تم توقيف 115 شخصاً ارتكبوا بدرجات مختلفة أعمالاً مخالفة للقانون، أُفرج عن 54 منهم بكفالة".

كما أضاف أن التحقيقات مع الموقوفين ستُنجز بسرعة وفق توجيهات رئيس السلطة القضائية والمدعي العام للبلاد، وبما يتوافق مع القوانين.

وكشف كريمي أن "أحد الموقوفين يحمل جنسية أوروبية، وتم توقيفه بتهمة التجسس، وتم فتح ملف قضائي بحقه".