بن سلمان للرئيس الايراني : لم ولن نفتح مجالنا الجوي لأي عمل ضد إيران ونتفهم قراركم بالرد على الهجوم الأمريكي".

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، استعداد بلاده لحل الخلافات مع الولايات المتحدة وفق الأطر الدولية

وقال الرئيس الإيراني خلال الاتصال: "مستعدون لحل الخلافات بين إيران والولايات المتحدة وفق الأطر الدولية". وأضاف: "ليس لدينا أي مطالب تتجاوز حقوقنا، وفي هذا الصدد، نرحب بأي مساعدة من الدول الصديقة والشقيقة".

وتابع: "نؤمن إيمانا راسخا بأن الولايات المتحدة والنظام الصهيوني يسعيان لإثارة الفتنة بين الدول الإسلامية، بينما تسعى إيران إلى تعزيز الوحدة والسلام في المنطقة".

من جهته أشار بن سلمان إلى أن "المملكة العربية السعودية أدانت جميع هجمات إسرائيل ضد إيران منذ البداية".

وأضاف: "بالإضافة إلى سعينا لخلق وحدة بين جميع الدول لإدانة هذا العدوان، بذلنا جهودا حثيثة للتشاور مع مختلف الدول للضغط على إسرائيل لوقف هجماتها".

وشدد بن سلمان على أن "نحن وكل دول المنطقة لم ولن نفتح مجالنا الجوي لأي عمل ضد إيران، ولن تكون هناك عمليات ضد إيران انطلاقا من القواعد الأمريكية في بلداننا، ونحن نتفهم أيضا قراركم بالرد على الهجوم الأمريكي".