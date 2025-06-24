الطاقة الذرية الإيرانية: عازمون على عدم السماح بأي توقف في مسار الصناعة النووية

صرّح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي بأن المنظمة خططت "لعدم حدوث أي توقف في مسار الصناعة النووية واتخذت التدابير اللازمة"، حيث أفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن إسلامي قال في إشارة إلى هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية: "لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة ونقوم بتقييم الأضرار".

وأوضح أن "إجراءات الترميم كانت متوقعة مسبقا، وخطتنا هي منع أي انقطاع في عملية الإنتاج والخدمات".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في ليلة 22 يونيو الجاري، أن القوات المسلحة الأمريكية قامت بهجوم ناجح على 3 منشآت نووية في إيران - في فوردو ونطنز وأصفهان، والتي تعد من المواقع المحورية في البنية التحتية النووية الإيرانية، وتخضع أجزاء منها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ومنذ 13 يونيو، تنفذ إسرائيل ضربات يومية على إيران كجزء من عملية موجهة ضد البرنامج النووي الإيراني.

ومع الساعة 07:00 من صباح اليوم الثلاثاء دخل وقف إطلاق النار - الذي يشوبه حتى اللحظة بعض الغموض - حيّز التنفيذ ويقضي بوقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل يوم 13 يونيو الجاري، ويبدو أن إيران هي من أنهته بعد حوالي 15 دقيقة على سريان الاتفاق هذا الصباح.

إلا أنه بعد سريان الاتفاق ساعات قليلة، أعلن الجيش الإسرائيلي "رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل" مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد. في حين دوت صفارات الانذار في شمال البلاد.