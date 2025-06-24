إيران: اعتقال 6 جواسيس في همدان

أعلن حرس الثورة الإيرانية اعتقال 6 جواسيس في محافظة همدان غربي إيران، حيث ذكر نائب مسؤول العلاقات العامة للحرس الثوري في محافظة همدان إنه "تم تحديد هوية ستة عناصر خونة كانوا يسعون إلى تنفيذ أهداف جهاز الموساد و تم اعتقالهم في مدن رزن ونهاوند وهمدان".

وأضاف، "حاول هؤلاء المرتزقة عديمو الضمير، من خلال نشاطهم المُستهدف في الفضاء الإلكتروني، وبالتواصل مع عملاء آخرين، إثارة الاضطرابات العامة وتشويه صورة النظام الإيراني وتدميرها. إلا أن معلومات استخباراتية دقيقة وفي الوقت المناسب أحبطت أعمالهم".

ومن الجدير بالذكر أنه منذ بداية الهجوم الإسرائيلي على إيران فجر يوم 13 يونيو، وتقوم السلطات الإيرانية في إلقاء القبض على جواسيس وتفكيك شبكات من العملاء الذين جندهم "الموساد" الإسرائيلي لمهام داخل البلاد، بالإضافة إلى شبكات كانت تنشط في تشغيل الطائرات المسيرة.