المجلس القومي الإيراني: أجبرنا إسرائيل على الندم والاعتراف بالهزيمة بوقف عدوانها

أصدر مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن وقف إطلاق النار مع الكيان الصهيوني، فيما أكد ان القوات الإيرانية أجبرت العدو على الندم والاعتراف بالهزيمة ووقف عدوانه من طرف واحد، إذ ذكر المجلس في بيان، ان " قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد الحاسم والموجع على أي عمل عدائي من العدو".

وبيّن ان " أيادي قواتنا المسلحة ما زالت على الزناد دون أن تثق في تصريحات الأعداء"، كما أضاف ان "رد جميع صنوف القوات المسلحة الإيرانية على العدو كان ساحقا وبشجاعة قل نظيرها".