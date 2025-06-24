دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار حول الإعلان عن هذا الاتفاق، وتضارب المعلومات عن حقيقته، وقبل ساعة ونصف تقريبا من دخول الاتفاق حيز التنفيذ أطلقت إيران 5 رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

وفي الساعة 07:13 عقب دخول الهدنة المزمع حيز التنفيذ، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق موجة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل. وطلب الجيش من المواطنين الدخول إلى الملاجئ والمناطق المحمية على الفور.

وعلى إثر الموجة الصاروخية الأولى عقب دخول الاتفاق المزمع حيّز التنفيذ دوت صفارات إنذار في مناطق بإسرائيل، حيث أفادت "القناة 15" العبرية بأن وسائل الإعلام الإيرانية تزعم أن طهران أطلقت الدفعة الأخيرة من الصواريخ على إسرائيل قبل سريان وقف إطلاق النار.

بينما تداولت وسائل إعلام إيرانية منشورات تفيد بأن الجيش الإيراني "صاحب الطلقة الأخيرة".

‏كما نقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إن "مع استمرار إطلاق الصواريخ من إيران ندرس كيفية الرد". وأشارت القناة العبرية إلى أن السلطات قررت "إغلاق المجال الجوي في البلاد حتى إشعار آخر".

07:49 أعلن الجيش الإسرائيلي عن إمكانية الخروج من الملاجئ مع ضرورة البقاء بالقرب منها ومن الأماكن المحمية.

08:00 الجيش الإسرائيلي يعلن إلغاء اشتراط بقاء السكان بالقرب من الملاجئ والأماكن المحمية.

فيما أكدت وسائل إعلام عبرية بروز انتقادات حادة بسبب عدم قيام أي جهة رسمية إسرائيلية بإطلاع الجمهور في البلاد على تفاصيل وقف إطلاق النار، وكتب البعض: "هل على سكان إسرائيل أن يتلقوا المعلومات من رئيس الولايات المتحدة؟ أو من القوات الإيرانية؟".

وفي وقت سابق كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تغريدة على"X" إن "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة استمرت في معاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، حتى الساعة الرابعة فجرا".