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حراك أمريكي لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية، بعد ضربة إيران


 

 

طرح ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية، بعد الضربة الأمريكية لإيران إذ يمتلك الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ما يجعل من غير المرجّح تمرير أي قرار يُقيّد تصرفات الرئيس في المجلسين معا.

وقد استهدفت إيران، يوم الإثنين، قاعدة أمريكية في قطر، في خطوة انتقامية. ويمثل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، والذي بدأ في 13 يونيو حين شنّت إسرائيل هجومًا على خصمها الإقليمي، عامل توتر إضافي في منطقة تعيش أصلًا حالة من الغليان منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

كما جاء البيان المشترك للنواب الديمقراطيين جيم هايمز، وغريغوري ميكس، وآدم سميث، في وقت متأخر من مساء الإثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن توصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، حيث ذكر النواب في بيانهم: "يجب ألّا يُسمح للرئيس ترامب ببدء حرب مع إيران أو أي دولة أخرى دون موافقة الكونغرس"، مضيفين أن ترامب أمر بتنفيذ الضربات "من دون أي تشاور فعلي أو تفويض من الكونغرس".

فيما دعا بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تقييد استخدام ترامب للقوة العسكرية في إيران، ومنع انخراط الولايات المتحدة في هذا الصراع. وأكّد العديد من النواب الديمقراطيين أن ما أقدم عليه ترامب غير دستوري، مشيرين إلى أن صلاحية إعلان الحرب تعود حصريًا إلى الكونغرس.

بالمقابل، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في وقت سابق من يوم الإثنين، إن الوقت غير مناسب لمناقشة قرار يتعلق بصلاحيات الحرب.

 كما يؤكّد حلفاء ترامب أن لديه السلطة لاتخاذ إجراءات أحادية ضد إيران بهدف إزالة ما وصفوه بـ"التهديد النووي المحتمل" الذي تمثله طهران. 

لكن النواب الديمقراطيين قالوا إن تحركات الرئيس الأمريكي تجاوزت هذا الإطار المحدود.

وأشاروا إلى أن "الرئيس نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات تتعلق بتغيير النظام، وهو ما يُقوّض أي ادعاء بأن هذه العملية كانت محدودة ومصمّمة فقط لإزالة تهديد نووي"، في إشارة إلى منشور يوم الأحد ألمح فيه ترامب إلى إمكانية الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

كذلك اوضح النواب: "لم يحدث أي نقاش مدروس أو تخطيط دقيق في هذا الشأن، فالأفعال الجادة تتطلب نقاشا جديا، لا قرارات اندفاعية من رئيس الدولة".

بينما تؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي، وهي دولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في حين أن إسرائيل ليست طرفًا في هذه المعاهدة.

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