عراقجي يصل إلى عشق آباد ويجتمع بوزير خارجية تركمانستان

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى عشق آباد في ساعة متأخرة من يوم الاثنين لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في تركمانستان، وكان في استقباله رشيد مردوف، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية تركمانستان.

وخلال الجولة الأولى من المحادثات بين وزيري خارجية جمهورية إيران الإسلامية وتركمانستان، شرح عراقجي، الوضع في المنطقة بعد العدوان العسكري للكيان الصهيوني والاميركي على ايران، واكد بان هذا العدوان غير مبرر وليس له اي صفة قانونية.

واعتبر عراقجي الهجوم الأمريكي على جمهورية إيران الإسلامية دليلًا على ضعف ويأس الكيان الصهيوني تجاه ايران.

وأكد أن جمهورية إيران الإسلامية لا ترغب في تصعيد التوترات في المنطقة، واعتبر الهجوم الصاروخي الذي شنته ايران على قاعدة "العديد" العسكرية الاميركية في قطر ردًا على العدوان الأمريكي السافر على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، وقال: "في حال اتخاذ أمريكا أي إجراء آخر، ستكون جمهورية إيران الإسلامية مستعدة للرد ايضا".

من جانبه أكد رشيد مردوف، وزير خارجية تركمانستان، في هذا الاجتماع: "نحن جيران مقربون لإيران، ومنذ اليوم الأول لهجوم اسرائيل على جمهورية إيران الإسلامية، أعلنا معارضتنا له. تركمانستان، بصفتها دولة محايدة، لا ترى اللجوء إلى القوة والتهديد لحل القضايا أمرًا مقبولًا".