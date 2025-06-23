الامام المفدى السيد الخامنئي : : لم نعتد على أحد ولا نقبل أن يعتدي علينا

أكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، الاثنين، أن بلاده لم تعتد على أحد ولا تقبل أن يعتدي عليها.

وقال سماحته في تغريدة على منصة "إكس"، "لم نعتد على أحد ولا نقبل أن يعتدي علينا أحد ولن نخضع لاعتداء أيا كان وهذا منطق شعبنا".

ومنذ فجر (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت "إسرائيل" على شن غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران بعدها بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب، قبل أن يقوم الجيش الأمريكي فجر (22 حزيران 2025) بقصف ثلاثة مواقع نووية إيرانية، وردت طهران بعده بقصف قاعدة العديد في قطر.