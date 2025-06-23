صحيفة أميركية: إيران أخطرت قطر مسبقاً بالهجمات على قاعدة العديد

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الاثنين، بأن إيران نسقت الهجمات على القاعدة الجوية الأميركية في قطر مع مسؤولين قطريين، وأعطت إشعارا مسبقا بأن الهجمات قادمة لتقليل الخسائر، بحسب ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين على الخطط.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله اليوم إن "إيران أطلقت ستة صواريخ باتجاه قواعد أميركية في قطر".

فيما قال شاهد من رويترز اليوم إنه "سمع دوي عدة انفجارات في الدوحة بعد تهديدات من طهران بالرد على الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية".

وأكدت قطر اليوم احتفاظها بحق الرد المباشر، بما يتوافق مع القانون الدولي، على استهداف إيران قاعدة العديد العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة في الدوحة.

وجاء الهجوم الإيراني ردا على قصف أميركي لمنشآت نووية إيرانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: "نعرب عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، ونعتبره انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".