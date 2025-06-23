بزشكيان: لم نكن نرغب بالحرب ولن نترك العدوان دون رد

صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بأن بلاده لم تكن البادئة بالحرب ولم تكن ترغب بها، لكنها لن تترك العدوان دون رد.

وكتب بزشكيان عبر حسابه على منصة "إكس": "لم نكن البادئين بالحرب ولم نكن نرغب بها، لكننا لن نترك العدوان على إيران الكبرى دون رد".

وأضاف: "سندافع عن أمن هذا الوطن الحبيب بكل كياننا، وسنرد على كل جرح في جسد إيران بإيمان وحكمة وعزيمة".

وختم: "أيها الناس، الله يرعانا".

وأفادت وسائل إعلام مساء الاثنين، بسماع دوي عدة انفجارات في الأجواء القطرية، وسط أنباء عن إطلاق إيران خمسة صواريخ على الأقل تجاه القاعدة الأمريكية في قطر.