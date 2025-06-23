لاريجاني : تهديدات ترامب، للشعب الإيراني "لن تضعف من عزيمته".

أكد مستشار المرشد الإيراني، علي لاريجاني، مساء اليوم الاثنين، (23 حزيران 2025)، ان تهديدات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للشعب الإيراني "لن تضعف من عزيمته".

وكتب لاريجاني في حسابه الرسمي على منصة "إكس" عقب الضربة الإيرانية ضد قاعدة العديد في قطر التي تتمركز بها القوات الأمريكية تعقيباً على التصريحات الأخيرة للرئيس دونالد ترامب، إن "ثرثرة ترامب وإهاناته المتكررة تجاه الشعب الإيراني العظيم، لن تضعف من عزيمته، بل تعادل في واقع الأمر تعظيماً لمشهد جنازات الجنود الأمريكيين في المنطقة".

وأضاف "كلما زاد ترامب في إساءاته، ازدادت مشاهد التوابيت الأمريكية في ساحات المواجهة".

وأكد أن الشعب الإيراني أكبر من أن تؤثر فيه هذه التصريحات، وأن أي اعتداء على سيادة إيران سيُقابل بردّ قاسٍ يحفظ كرامة البلاد ويصنع توازناً رادعاً في المنطقة.

تأتي تصريحات لاريجاني في وقتٍ تتصاعد فيه حدة التوترات الإقليمية بعد الضربة الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، ورد طهران الصاروخي الذي استهدف قاعدة العديد في الدوحة.