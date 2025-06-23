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صفارات الإنذار تدوي داخل القواعد الأمريكية في العراق والكويت والبحرين


 

أفادت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، بانطلاق صافرات الإنذار داخل القواعد العسكرية الأمريكية في العراق والكويت والبحرين بعد قصف إيران لقاعدة العديد في قطر رداً على مهاجمة منشآتها النووية، حيث ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن "عملية بشائر الفتح بدأت ضد القواعد الأمريكية في قطر والعراق".

كما أكد التلفزيون الإيراني أن "القوات المسلحة الإيرانية بدأت رداً قوياً على العدوان الأمريكي".

فيما أظهرت مشاهد مصورة إطلاق الدفاع الجوية في قاعدة العديد مقذوفات في محاولة لاعتراض الصواريخ الإيرانية.

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