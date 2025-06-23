الخارجية القطرية: نحتفظ بحق الرد المباشر على مهاجمة قاعدة العديد

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الاثنين، احتفاظها بـ"حق الرد المباشر" على قصف إيران لقاعدة العديد الجوية، أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة رداً على مهاجمة منشآتها النووية، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة ماجد الأنصاري إن "قطر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني"، عاداً "الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد انتهاكا صارخا لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي".

وأضاف أن "دفاعاتنا الجوية أحبطت الهجوم بنجاح وسيصدر بيان حول ملابسات الهجوم، ولم نسجل خسائر بشرية جراء الهجوم"، مبيناً أن قطر تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم الاعتداء السافر وما يتوافق والقانون الدولي".

وتابع أن "قاعدة العديد كانت قد أخليت في وقت سابق وفقا للإجراءات الأمنية والاحترازية، وتم اتخاذ كل الإجراءات لضمان سلامة العاملين بقاعدة العديد من منتسبي القوات القطرية والصديقة".

كما أكد أن "استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة"، داعياً "وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار".