وسائل إعلامية: تهديد وشيك بقصف قاعدة أميركية في قطر

صرّحت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، بان هناك توقعات بقصف قاعدة أميركية في قطر، حيث ذكرت شبكة فوكس نيوز في خبر، ان "هناك تهديد إيراني بهجوم على قاعدة أميركية في قطر"، حيث جاء ذلك بعد أقل من ساعة عن إعلان السلطات القطرية إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في أجواء الدولة حرصا على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين.

فيما صرح مسؤولان أمريكيان اليوم لوكالة "رويترز"، بأن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن إيران قد تنفذ هجمات انتقامية تستهدف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط قريبا، ردا على الضربات الأمريكية التي استهدفت 3 مواقع نووية في إيران.

وبدأ هذا التوتر في الشرق الأوسط في التصاعد مع بدء المواجهة بين إيران وإسرائيل، فيما تطور بشكل كبير فجر الأحد، مع ضرب الجيش الأمريكي لـ3 مواقع نووية إيرانية. حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "المنشآت النووية الإيرانية الثلاث تم تدميرها بالكامل"، وحذر من طهران من ضرورة الموافقة على "إنهاء هذه الحرب" أو مواجهة عواقب أكثر خطورة.

بالمقابل، توعد الحرس الثوري الإيراني بردود مؤلمة على هذا الهجوم، وأكد وزير خارجية إيران عباس عراقجي أن بلاده "تحتفظ بكل الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها".

فيذات الوقت، لفت إلى بقاء باب الدبلوماسية مفتوحا، على أن ترد على الهجمات التي تعرضت لها من باب الدفاع عن نفسها، وستفعل ذلك".

كما أكد قائد الجيش الايراني أمير حاتمي أنه في كل مرة يرتكب الأمريكيون جرائم يتلقون ردا حاسما عليها، مشددا على أن "هذه المرة سيكون الرد حاسما أيضا".