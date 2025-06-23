الصين تبدي موقفا جديدا يخص الهجوم الأميركي على إيران

ذكر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الاثنين، إن الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية تشكل سابقة سيئة، حيث أضاف الوزير: "على جميع أطراف الصراع اتخاذ التدابير اللازمة لتهدئة الوضع والعودة إلى الحوار والتفاوض".

كما اعتبر وانغ أن هجمات "إسرائيل" على إيران استنادا إلى وجود "تهديد مستقبلي محتمل" أرسلت "إشارات خاطئة" للعالم.

فيما أفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية بأن وانغ أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير في بكين اليوم.

وكانت الخارجية الصينية قد دانت، الأحد، الهجوم الأميركي على إيران، وأوضحت في بيان: "تدين الصين بشدة الهجوم الأميركي على إيران وعلى المنشآت النووية التي تخضع لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".