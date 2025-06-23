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خارجية قطر تعلن إيقاف حركة الملاحة الجوية


 

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إيقاف حركة الملاحة الجوية، وذكرت الوزارة في بيان، انه "تم في إطار حرص دولة قطر على سلامة المواطنين والمقيمين والزائرين، نعلن

عن إيقاف حركة الملاحة الجوية مؤقتاً في أجواء الدولة، وذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها استناداً إلى تطورات الأوضاع في المنطقة".

وأوضحت ان "الجهات الرسمية تراقب الوضع عن كثب وبشكل مستمر، وتقوم بتقييم المستجدات بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين"، لافتة الى انها "ستوافي الرأي العام بالمعلومات المستجدة في حينها عبر القنوات الرسمية".

كما أكدت الوزارة، "على أن أمن وسلامة جميع الأفراد على أراضي دولة قطر تبقى أولوية قصوى، وأن الدولة لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية في هذا الإطار".

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