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حرس الثورة يعلن استخدام صاروخ خيبر الباليستي متعدد الرؤوس في استهداف الكيان الصهيوني


أعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق الدفعة الـ21 من الصواريخ على إسرائيل ضمن عملية الوعد الصادق 3 بينها صاروخ "خيبر" الباليستي متعدد الرؤوس لأول مرة، إذ ذكرت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان إن "الموجة الحادية والعشرون من عملية "صادق 3" انطلقت ردا على جرائم نظام السفاك الصهيوني المستمرة، بإطلاق صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل، وعمليات مشتركة للطائرات المسيرة الذكية".

وأوضح أنه "في هذه العملية، استخدم صاروخ "خيبر" الباليستي متعدد الرؤوس لأول مرة، مستخدما تكتيكات جديدة ومفاجئة لإصابة الأهداف بدقة وتدمير أكبر وفعالية أكبر، وتم ضرب أهداف استراتيجية في جميع أنحاء الأراضي المحتلة من شمالها إلى جنوبها ووسطها".

كما لفت إلى أن "عملية "الصدمة" ستستمر باستخدام تكتيكات خاصة جديدة، مع استغلال نقاط ضعف أنظمة الدفاع الجوي الأقوى والأكثر تدميرا، وأن العمليات القتالية للطائرات المسيرة لن تتوقف لحظة واحدة خلال النهار، وأن مغتصبي الأراضي المحتلة سيضطرون باستمرار إلى تجربة صفارات الإنذار والهروب والاختباء".

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