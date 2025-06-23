مستشار الرئيس الإماراتي ينتقد دعوة مسؤول إسرائيل دول الخليج لتمويل قصف إيران!

وصف أنور قرقاش مستشار الرئيس الإماراتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش التي دعا فيها دول الخليج وأوروبية لتمويل العمليات العسكرية ضد إيران بأنها "وقاحة"، حيث ذكر قرقاش في تغريدة على موقع "إكس": "بلغت وقاحة وزير المالية الإسرائيلي سموتريش حد الدعوة لتمويل خليجي (وألماني وفرنسي وبريطاني) لحرب إسرائيل على إيران"!

وأضاف أن "دول الخليج أدانت الهجوم ودعت للحل الدبلوماسي حرصا على استقرار المنطقة وشعوبها، ومثل هذا الطرح ليس إلا إفلاسا أخلاقيا من متطرف لا يدرك عواقب التصعيد".

وقبل أيام، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عددا من الدول بينها الدول الخليجية إلى المشاركة في تحمل تكاليف الحرب الجارية مع إيران.

فيما نقلت القناة الـ14 العبرية عن سموتريتش بقوله: "على دول الخليج التي تكسب تريليونات الدولارات وألمانيا وبريطانيا وفرنسا المشاركة في تكاليف هذه الحرب على الأقل اقتصاديا".