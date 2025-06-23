الخارجية الإيرانية: إيران تتوقع من روسيا أن تلعب دورها في التصعيد الحالي بالشرق الأوسط

صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن طهران تتوقع من روسيا أن تلعب دورها في وقف التصعيد الحالي بالشرق الأوسط في أعقاب الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران، إذ ذكر بقائي في تصريحات صحفية: "تربطنا علاقات صداقة طويلة الأمد.. وبالطبع، تُعدّ الأحداث في المنطقة مهمة لروسيا كلاعب أساسي على الساحة الدولية. كما أننا دولتان تربطنا اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة. ولدينا توقعات معينة من هذا البلد فيما يتعلق بدوره على المستوى متعدد الأطراف، سواء في مجلس الأمن الدولي أو على المستوى الإقليمي".

كما أشار بقائي إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لمناقشة التطورات في الشرق الأوسط تكتسب أهمية بالغة

وتابع قائلا:"تجري إيران أيضًا مشاورات نشطة مع دول أخرى حتى مع دول لا تربطنا بها علاقات رسمية. لأننا نؤمن بأن أي هجوم عسكري على الأراضي الإيرانية ليس مجرد عدوان على دولة، بل انتهاك واضح للقانون الدولي وتهديد للنظام العالمي"

كما شدد بقائي أن "كل جهود طهران منصبّة على الدفاع الحازم عن سيادة إيران. لن نسمح لأيّ مسألة هامشية أن تثنينا عن هذا الهدف.. الأولوية الآن هي الدفاععن البلاد ودحر العدو الذي شنّ، بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، حربًا ظالمة على الأمة الإيرانية".

وأوضح مضيفا: "يجب ألا ننسى أن هذا العدوان العسكري وقع تحديدًا في وقت كانت فيه إيران مستعدة للمشاركة في الجولة السادسة من المحادثات الدبلوماسية مع دولة أصبحت الآن جزءًا من هذه الحرب".

وكان وزير الخارجية عباس عراقجي قد وصل إلى موسكو لبحث القضايا المتعلقة بالضربات التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران في لقاء سيعقد اليوم الاثنين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.