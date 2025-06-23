موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه تل أبيب ونداء إسرائيلي لدخول الملاجئ

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه تل أبيب، فيما أطلق الجيش الصهيوني صافرات الإنذار ودعا الإسرائيليين لدخول الملاجئ، حيث ذكرت "إسرائيل هيوم": "رصد إطلاق صواريخ باتجاه منطقة الجليل الأعلى وهضبة الجولان".

كما أوضحت "الجبهة الداخلية الإسرائيلية": "رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه وسط إسرائيل والسهل الساحلي وعسقلان في الجنوب".

كذلك اوضح اعلام جيش العدو "إنذارات جديدة تحذيرا من إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل خلال أقل من 30 دقيقة"، وتابع، "ندعو الإسرائيليين لدخول أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر".