الجيش الإيراني: إطلاق عشرات الطائرات المسيرة مزودة برؤوس حربية مضادة للتحصينات باتجاه إسرائيل

أعلن الجيش الإيراني اليوم الاثنين، إطلاق عشرات الطائرات المسيرة مزودة برؤوس حربية مضادة للتحصينات باتجاه إسرائيل.

بالمقابل، ذكر المتحدث باسم جيش الإحتلال أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراض هذا التهديد.

فيما دعا الإسرائيليين إلى "الدخول إلى المناطق المحمية فور تلقي الإنذار، والبقاء فيها حتى إشعار آخر"، مشددا على أنه "لن يُسمح بالخروج من المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة؛ ويجب عليكم مواصلة العمل وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية".

وقد دوت صفارات الإنذار في أقصى شمال إسرائيل، في عشرات المستوطنات والمدن الإسرائيلية الواقعة على الحدود مع لبنان، وفي الجولان السوري المحتل.