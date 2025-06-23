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كوريا الشمالية: الضربة الأميركية خطيرة وهي انتهاك للسيادة الإيرانية


 

 

أكدت كوريا الشمالية أن الضربة الأميركية على إيران خطيرة وهي انتهاك صارخ للسيادة حيث أدانت كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، الضربات الأميركية على إيران ووصفتها بأنها انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، محمّلة الكيان الصهيوني مسؤولية التوتر في الشرق الأوسط.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية في البلاد، إن "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تدين بشدة الهجوم الأميركي على إيران الذي ينتهك بشكل خطير ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باحترام السيادة".

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