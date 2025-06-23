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قائد الجيش الإيراني لأمريكا: ستتلقون ردًا حاسمًا


اكد القائد العام للجيش الإيراني، اللواء امير حاتمي، اليوم الاثنين، بان الامريكان سيتلقون ردا حاسما تجاه جرائمهم مثل كل مرة منذ 1979، حيث ذكر حاتمي في تصريحات نقلتها وكالة مهر للانباء، خلال حديثه باتصال فيديو مع كبار قادة الجيش المتمركزين بمختلف المناطق، قائلا: "لقد جعلت مهامكم الناجحة خلال هذه الفترة العدو لا يشعر بالنجاح في أفعاله، لدرجة أنه اضطر اليوم إلى ملاحقة المسؤول الرئيسي عن هذه الجرائم والدخول معه مباشرة في صراع مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف انه "على مدار تاريخ الثورة الإسلامية، وحتى قبل الثورة الإسلامية، شهدنا جرائم الأمريكيين مرارًا وتكرارًا، وهذا ليس بالأمر الجديد، ففي عام 1979، وخلال فترة الدفاع المقدس، وخاصةً في أواخر تلك الفترة، شهدنا جرائم الأمريكيين مرارًا وتكرارًا، وفي كل مرة ارتكبوا جرائم، تلقّوا ردًا حاسمًا، وهذه المرة سيكون الأمر نفسه".

وأكّد القائد العام للجيش تمسك الجيش الدائم بشعار "الجيش يضحي بنفسه من اجل الوطن"، مشيرا الى ان "العمل العظيم الذي قام به الشعب يوم الجمعة وتواجده في الميدان ضاعف مسؤوليتنا، إننا ممتنون لهذا الشعب العظيم والواعي، وأُعلن بصدق وأمانة أمام الشعب الإيراني الكريم أننا اليوم أكثر تمسكًا بشعارنا من الماضي، وسندافع بكل قوتنا عن استقلال البلاد ووحدة أراضيها وعن نظام الجمهورية الإسلامية المقدس، الذي يُعدّ أكبر داعم لاستقلال البلاد ووحدة أراضيها".

كما شدد اللواء حاتمي على "أننا سنقاتل من أجل النصر"، قائلاً: "نعتبر الشهادة نعمة عظيمة، لكننا الآن نقاتل من أجل النصر، أدعو القادة والمقاتلين الأعزاء إلى تنفيذ الخطط التي أعلنتها القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء وقيادة عمليات ذو الفقار لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإبداع ومبادرة وقوة وعقلانية، وأن يكونوا على يقين من أنهم مصدر فخر واعتزاز للشعب الإيراني والقائد الأعلى للقوات المسلحة. إن شاء الله، سيكون النصر حليفنا، وهذا وعد الله عز وجل القاطع".

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