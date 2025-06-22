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القائد العام الاسبق لحرس الثورة الاسلامية اللواء محسن رضائي: ترامب أراد إنقاذ نتنياهو، لكن عليه الآن إنقاذ نفسه وجنوده
وكالة انباء براثا
91
2025-06-22
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