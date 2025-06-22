رئاسة الجمهورية الإسلامية الايرانية تنفي استقالة الرئيس

علّقت رئاسة الجمهورية الإيرانية، مساء الأحد، على الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقالة رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، مؤكدة أن هذه الأنباء "لا أساس لها من الصحة".

وقال مدير عام العلاقات العامة في مكتب رئيس الجمهورية حبيب الله عباسي، إن "الرئيس يواصل أداء واجباته الدستورية بكامل طاقته، مضيفًا أن نشر مثل هذه الأكاذيب يهدف إلى تشويش الرأي العام".

وحذر عباسي من أن "نشر أخبار غير موثوقة وقائمة على مصادر مجهولة سيُلاحَق قانونياً"، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى "عدم الترويج لأي خبر لا يستند إلى مصادر رسمية".

وكان الرئيس الإيراني علّق على الهجوم الأمريكي على منشآت نووية في إيران، بالقول إنه يُظهر أن واشنطن هي المحرك الرئيس وراء الضربات الإسرائيلية التي استهدفتها أخيراً.

وأضاف أن الولايات المتحدة "انضمت إلى الساحة بعد أن شهدت عجز إسرائيل".

وأوضح بزشكيان: "رغم محاولتهم في البداية إخفاء دورهم، إلا أنهم بعد الرد القاطع الذي نفذته القوات المسلحة لبلادنا ومعاينة العجز الواضح لإسرائيل، اضطروا للتدخل بأنفسهم".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن بزشكيان أن "الأمة الإيرانية أثبتت مراراً أنها لن تدخر جهداً لحماية مياه هذه الأرض وترابها".