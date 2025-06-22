استشهاد 7 من كوادر الحرس الثوري في هجوم إسرائيلي استهدف منشأتين عسكريتين

أعلن حرس الغدير في محافظة يزد، اليوم الاحد (22 حزيران 2025)، عن استشهاد سبعة من كوادر الحرس الثوري الإيراني وجنديين من قوات الخدمة الإلزامية، إثر هجوم نفذته الطائرات الإسرائيلية على منشأتين عسكريتين في مدينة يزد وسط الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكر بيان لحرس الغدير أن "الكيان الصهيوني الوحشي وأعوانه نفذوا اعتداءً استهدف منشأتين عسكريتين، ما أسفر عن استشهاد تسعة عسكريين وإصابة عدد آخر ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية".

وأكد البيان، أن "هذه الاعتداءات لن تمرّ دون رد، وأن كوادر الحرس الثوري مستمرون في الدفاع عن الوطن حتى دحر العدوان ووقف الانتهاكات الصهيونية".