علي شمخاني مستشار السيد الخامنئي(دام ظله): حتى لو افترضنا تدمير المواقع النووية فإن اللعبة لم تنته.. المفاجآت مستمرة

أكد على شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أن هناك "مفاجئات مستمرة" ردا على قصف الولايات المتحدة لمواقع نووية إيرانية فجر الأحد، حيث علّق شمخاني على الهجمات الأخيرة، قائلا في تغريدة على منصة "إكس": "حتى مع افتراض تدمير المواقع بالكامل، فإن اللعبة لم تنته؛ لأن المواد المخصَصة، والمعرفة الأصلية، والإرادة السياسية لا تزال قائمة."

وأضاف شمخاني أن "المبادرة السياسية والعملياتية، ومعها حق الدفاع عن النفس، باتت اليوم في أيدي الطرف الذي يعرف كيف يلعب بذكاء ويتجنب إطلاق النار عشوائيا"، مشيرا إلى أن "المفاجآت ستستمر."

وجاءت تغريدة شمخاني في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت مواقع نووية وعسكرية إيرانية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة.