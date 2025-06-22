إيران: إحباط مخططات تجسسية وتفكيك خلية إرهابية

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الأحد، عن إحباط مخططات تجسسية وإرهابية واعتقال 3 أشخاص بينهم أوروبي بتهمة التجسس، حيث نقلت وكالة "تسنيم" عن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير قوله إن "هذه الاعتقالات تمت بمساعدة المواطنين وتنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية، وتم إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم".

كما لفتت الوكالة الإيرانية إلى تفكيك أجهزة الاستخبارات "خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات في العاصمة طهران، وتم القبض على أربعة من عناصرها، بينما أقدم العنصر الخامس على الانتحار لحظة الاعتقال، بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية".

كذلك ذكرت اعتقال "متهم كان ينفذ أوامر مباشرة من جهات صهيونية مقابل مبالغ مالية، حيث عمل على إنتاج ونشر محتوى معادٍ لإيران على منصة إنستغرام، بهدف إثارة القلق بين المواطنين وتقويض الاستقرار الاجتماعي في وقت حرج تمر به البلاد".

بالمقابل، أعلن قائد شرطة مدينة رباط كريم "اعتقال عنصر مرتبط بجهاز الموساد الإسرائيلي، وذلك بعد مراقبة دقيقة لنشاطاته في الميدان وعبر الفضاء الإلكتروني".