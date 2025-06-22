وزير الخارجية الأمريكي: لا نسعى للدخول في حرب مع إيران!

صرّح وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الأحد، بأن بلاده لا تسعى لحرب مع إيران، إذ ذكر روبيو، لشبكة فوكس نيوز، إن "العالم اليوم أكثر أمانا واستقرارا مما كان عليه قبل 24 ساعة، وهذه ليست حربا على إيران".

وأضاف "إذا قامت إيران بالرد سيكون ذلك أسوأ خطأ ترتكبه على الإطلاق، فأمريكا لا تهدف لتغيير النظام الإيرانية".

كما أكد "مستعدون لإجراء محادثات مع إيران وعرضنا لا يزال قائما".

وكان الجيش الأمريكي قد هاجم فجر اليوم، مفاعلات إيران النووية في حين رد الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيل بصواريخ أحدثت دماراً واسعاً.