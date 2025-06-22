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الحرس الثوري: مضيق هرمز سيغلق خلال ساعات
الصفحة الدولية
الحرس الثوري: مضيق هرمز سيغلق خلال ساعات
وكالة انباء براثا
39
2025-06-22
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