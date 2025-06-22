بعد القصف الأميركي للمنشآت النووية.. هذه سيناريوهات الرد الإيراني

أعلنت عضوة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني، "سارا فلاحي"، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا طارئًا خلال الساعات المقبلة، لبحث الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي الذي طال مواقع نووية داخل البلاد.

وأوضحت فلاحي، أن الاجتماع يهدف إلى تحديد طبيعة الرد الإيراني وإقراره رسميًّا، مؤكدة أن الخيارات المطروحة تشمل انسحابًا محتملًا من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، إضافة إلى إغلاق مضيق هرمز أمام السفن الغربية، وهو ما وصفه بـ"الرسالة الحاسمة" التي ستفهمها واشنطن جيدًا.

ويأتي التحرك في أعقاب الهجمات الأمريكية فجر الأحد على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية، والتي اعتبرتها طهران "عدوانًا عسكريًّا مباشرًا على سيادة الجمهورية الإسلامية"، مؤكدة أن "الرد قادم، وسيكون مؤلمًا ومتعدد الجبهات".

من جانبه، قال دبلوماسي ومفاوض إيراني سابق، في تعليق على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في إيران، إن "الهجوم الذي شنّته دولتان تمتلكان السلاح النووي على إيران يثبت أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ليست فقط عديمة الفائدة، بل مضرة أيضًا".

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا" أن "الدول التي لم توقع على هذه المعاهدة، مثل كوريا الشمالية والهند وباكستان وإسرائيل، والتي امتلكت سلاحًا نوويًّا، لم تتعرض لأي هجوم عسكري من قِبل القوى النووية الكبرى".