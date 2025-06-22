الصفحة الدولية

تصريح إيراني جديد بشأن سلامة المنشآت النووية بعد الهجوم الأميركي


 

صرّح عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إسماعيل كوثري، اليوم الاحد، عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت النووية، إذ ذكر كوثري في تصريح، ان " قواتنا المسلحة ستواصل الهجمات على الكيان "الصهيوني" ولن تكون القواعد الأميركية في المنطقة آمنة بأي شكل من الأشكال"، مشيرا الى ان " الهجوم على القواعد الأميركية في المنطقة أسهل من ضرب "إسرائيل".

وتابع، ان "إيران اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت النووية قبل الهجوم الأمريكي"، كما أضاف، ان " لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى ستعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الأميركي على منشآتنا النووية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تصريح إيراني جديد بشأن سلامة المنشآت النووية بعد الهجوم الأميركي
نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي قصف فوردو بقنابل وزنها 30000 رطل!
الحرس الثوري: ضربة اليوم استهدفت مطار بن غوريون ومراكز إسرائيلية لصنع القرار
إيران تحذر العالم: الصمت على العدوان الأمريكي يهدد الأمن الدولي
الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران
إيران: تنفيذ حكم الإعدام في عميل لإسرائيل كشف أسرارا استراتيجية
السلامة النووية الإيرانية: لم نشهد تلوثا إشعاعيا أو تسربا نوويا بفضل اتخاذنا التدابير اللازمة
نائب أمريكي: ضربة إيران انتهاك جسيم للدستور وقد تكون سببا لعزل ترامب
إيران تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ على خلفية الضربات الأمريكية
بيان الخارجية الإيرانية على استهداف المنشآت النووية في إيران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك