تصريح إيراني جديد بشأن سلامة المنشآت النووية بعد الهجوم الأميركي

صرّح عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إسماعيل كوثري، اليوم الاحد، عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت النووية، إذ ذكر كوثري في تصريح، ان " قواتنا المسلحة ستواصل الهجمات على الكيان "الصهيوني" ولن تكون القواعد الأميركية في المنطقة آمنة بأي شكل من الأشكال"، مشيرا الى ان " الهجوم على القواعد الأميركية في المنطقة أسهل من ضرب "إسرائيل".

وتابع، ان "إيران اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت النووية قبل الهجوم الأمريكي"، كما أضاف، ان " لجنة الأمن والسياسة الخارجية في مجلس الشورى ستعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الأميركي على منشآتنا النووية".