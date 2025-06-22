نيويورك تايمز: الجيش الأمريكي قصف فوردو بقنابل وزنها 30000 رطل!

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول مطلع أن الجيش الأمريكي أسقط في هجومه على موقع فوردو النووي في إيران عدة قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30000 رطل، حيث المسؤول للصحيفة الأمريكية: "تم إسقاط عدة قنابل خارقة للتحصينات وزنها 30000 رطل على منشأة فوردو النووية فجر اليوم".

وتعتبر "فوردو" واحدة من بين ثلاث منشآت إيرانية تعرضت لقصف أمريكي بالقنابل والصواريخ فجر اليوم في أول تدخل أمريكي مباشر ومعلن في النزاع بين إسرائيل وإيران المستمر منذ 13 يونيو الجاري.

وفي وقت سابق أفادت "فوكس نيوز" بأن الولايات المتحدة استخدمت حوالي 30 صاروخ "توماهوك" في ضرب المواقع النووية الإيرانية الليلة الماضية، تم إطلاقها من الغواصات.

بالمقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني عبر منصة "إكس" بعد الضربة الأمريكية أن الحرب بالنسبة له "قد بدأت الآن".

بينما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأحداث هذا الصباح "شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة".

فيما أكد "مركز السلامة النووية" الإيراني عدم تسجل أي علامات تلوث إشعاعي، وأنه لا خطر على سكان المناطق القريبة من المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف أمريكي الليلة الماضية.