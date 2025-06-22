الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، اليوم الاحد عن قله البالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران، إذ ذكر غوتيريش، إنه "أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران، وما حدث يعد تصعيدا خطيرا في المنطقة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين".

وتابع، ان ": هناك خطر متزايد من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة مع عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم"، مبيناً أنه "لا يوجد حل عسكري والطريق الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية".

وكان ترامب قد اعلن فجر الاحد، قصف المنشآت النووية الايرانية، معبراً عن الامر بانه نجاح عسكري رائع.