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نائب أمريكي: ضربة إيران انتهاك جسيم للدستور وقد تكون سببا لعزل ترامب


وصفت عضو مجلس النواب الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز قرار الرئيس دونالد ترامب ضرب إيران دون موافقة الكونغرس بأنه انتهاك جسيم للدستور، قد يشكل أساسا لعزله، إذ دوّنت في صفحتها على منصة "إكس": "القرار الكارثي للرئيس بقصف إيران دون تفويض من الكونغرس يمثل انتهاكا صارخا للدستور ولصلاحيات الكونغرس في شؤون الحرب".

وبحسب تصريحات النائبة، فإن ترامب وضع البلاد على حافة حرب قد تؤثر على عدة أجيال. وتعتقد أوكاسيو-كورتيز أن "هذا يمثل سببا واضحا لا لبس فيه لعزل الرئيس".

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