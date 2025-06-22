إيران تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ على خلفية الضربات الأمريكية

دعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب العدوان الأمريكي اليوم على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية، حيث جاء في رسالة وجهتها البعثة إلى مجلس الأمن الدولي: "حفاظا على السلم والأمن الدوليين، تدعو جمهورية إيران الإسلامية، وبصورة عاجلة، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن دون تأخير، للنظر في هذا العمل العدواني السافر وغير القانوني، وإدانته بأشد العبارات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار المسؤوليات الموكلة إلى المجلس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، حتى يُحاسب مرتكبو هذه الجرائم الشنيعة محاسبة كاملة، ولا يفلتوا من العقاب".

كما أدانت إيران القصف الأمريكي لمنشآتها النووية، واصفة إياه بأنه غير مبرر. وقالت إنه يمثل استمرارا للهجوم العسكري الواسع الذي شنه النظام الإسرائيلي في 13 يونيو الجاري على المواقع والمنشآت النووية السلمية الإيرانية.