بيان الخارجية الإيرانية على استهداف المنشآت النووية في إيران

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاحد، بياناً بشأن العدوان العسكري الأمريكي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، حيث ذكرت الخارجية في بيان، انه " ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الأميركي الوحشي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية والذي ارتكب في انتهاك صارخ وغير مسبوق لأهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأضافت، إن "العدوان العسكري الأميركي على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لدولة عضو في الأمم المتحدة والذي تم تنفيذه بالتواطؤ والتعاون الإجرامي من قبل الكيان الصهيوني المجرم أظهر مرة أخرى ذروة الغباء والقبح الذي يهيمن على السياسة الأميركية وعمق العداء والكراهية لدى النخبة الحاكمة في أمريكا تجاه الشعب الإيراني".

فيما لفتت الى إن "جريمة أمريكا بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، والتي ارتكبت صباح اليوم العاشر من العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي على الأمة الإيرانية، كشفت للجميع التواطؤ الإجرامي لأمريكا ومشاركتها مع الكيان الصهيوني في التخطيط والهجوم العسكري على إيران، وأظهرت أكثر من أي وقت مضى الحقيقة العارية وهي أن السياسة والحكومة في أمريكا أصبحت في أيدي عصابة صهيونية فاسدة وإجرامية استخدمت ثروات وأرواح وسمعة الأمريكيين كأداة لتحقيق أهدافها الإجرامية في العالم ومنطقة غرب آسيا.

كما بيّنت، ان "مسؤولية الوكالة ومديرها العام نفسه - الذي قدم، بتحيز واضح لصالح الأطراف المتحاربة، الأساس والذريعة للكارثة الأخيرة أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى. ندعو مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عقد اجتماع عاجل للوفاء بمسؤوليته القانونية تجاه الهجوم الأمريكي الخطير على المنشآت النووية السلمية الإيرانية والتي كانت جميعها تحت الإشراف الصارم للوكالة واتفاقية الضمانات".

كذلك أشارت الى انه "لا ينبغي للعالم أن ينسى أن أميركا هي التي خانت الدبلوماسية وشجعت الكيان الإسرائيلي الإجرامي المخالف للقانون على إشعال النار في خضم العملية الدبلوماسية، والآن، في استكمال لانتهاكات الكيان الصهيوني للقانون وجرائمه، شنت حرباً خطيرة ضد النظام الإيراني".