الصفحة الدولية

بيان الخارجية الإيرانية على استهداف المنشآت النووية في إيران


أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاحد، بياناً بشأن العدوان العسكري الأمريكي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، حيث ذكرت الخارجية في بيان، انه " ندين بأشد العبارات العدوان العسكري الأميركي الوحشي على المنشآت النووية السلمية الإيرانية والذي ارتكب في انتهاك صارخ وغير مسبوق لأهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وأضافت، إن "العدوان العسكري الأميركي على وحدة الأراضي والسيادة الوطنية لدولة عضو في الأمم المتحدة والذي تم تنفيذه بالتواطؤ والتعاون الإجرامي من قبل الكيان الصهيوني المجرم أظهر مرة أخرى ذروة الغباء والقبح الذي يهيمن على السياسة الأميركية وعمق العداء والكراهية لدى النخبة الحاكمة في أمريكا تجاه الشعب الإيراني".

فيما لفتت الى إن "جريمة أمريكا بمهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية، والتي ارتكبت صباح اليوم العاشر من العدوان العسكري للكيان الإسرائيلي على الأمة الإيرانية، كشفت للجميع التواطؤ الإجرامي لأمريكا ومشاركتها مع الكيان الصهيوني في التخطيط والهجوم العسكري على إيران، وأظهرت أكثر من أي وقت مضى الحقيقة العارية وهي أن السياسة والحكومة في أمريكا أصبحت في أيدي عصابة صهيونية فاسدة وإجرامية استخدمت ثروات وأرواح وسمعة الأمريكيين كأداة لتحقيق أهدافها الإجرامية في العالم ومنطقة غرب آسيا.

كما بيّنت، ان "مسؤولية الوكالة ومديرها العام نفسه - الذي قدم، بتحيز واضح لصالح الأطراف المتحاربة، الأساس والذريعة للكارثة الأخيرة أصبحت أكثر وضوحا من أي وقت مضى. ندعو مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عقد اجتماع عاجل للوفاء بمسؤوليته القانونية تجاه الهجوم الأمريكي الخطير على المنشآت النووية السلمية الإيرانية والتي كانت جميعها تحت الإشراف الصارم للوكالة واتفاقية الضمانات".

كذلك أشارت الى انه "لا ينبغي للعالم أن ينسى أن أميركا هي التي خانت الدبلوماسية وشجعت الكيان الإسرائيلي الإجرامي المخالف للقانون على إشعال النار في خضم العملية الدبلوماسية، والآن، في استكمال لانتهاكات الكيان الصهيوني للقانون وجرائمه، شنت حرباً خطيرة ضد النظام الإيراني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إيران تحذر العالم: الصمت على العدوان الأمريكي يهدد الأمن الدولي
الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران
إيران: تنفيذ حكم الإعدام في عميل لإسرائيل كشف أسرارا استراتيجية
السلامة النووية الإيرانية: لم نشهد تلوثا إشعاعيا أو تسربا نوويا بفضل اتخاذنا التدابير اللازمة
نائب أمريكي: ضربة إيران انتهاك جسيم للدستور وقد تكون سببا لعزل ترامب
إيران تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ على خلفية الضربات الأمريكية
بيان الخارجية الإيرانية على استهداف المنشآت النووية في إيران
مركز إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية: تعرض جزء من منطقة موقع فوردو النووي لهجوم من قبل العدو
جماعة "أنصار الله" الحوثية : على واشنطن تحمل تبعات هجومها على المواقع النووية في إيران
المجرم الخرف ترامب نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران وهي فوردو ونطنز وأصفهان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك