المجرم الخرف ترامب نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران وهي فوردو ونطنز وأصفهان

قال الخرف المجنون دونالد ترمب:

لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني. تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي، فوردو. وجميع الطائرات في طريقها الآمن إلى الوطن. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا. الآن هو وقت السلام!

‏شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر.