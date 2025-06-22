تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في مدن طهران وقم وتبريز بسبب هجوم إسرائيلي

كما تتصدى الدفاعات الجوية الايرانية بقوة كبيرة لأجسام معادية في مدينة قم وفي كاشان أيضا جنوب العاصمة طهران، حيث تم إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق أجواء قم.

وأكدت وسائل الإعلام المحلية وقوع انفجارات في طهران وتبريز نتيجة تصدي الدفاعات الجوية الايرانية.

وتقوم الدفاعات أيضا بمواجهة مسيرات إسرائيلية في شيراز.

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي أنه هاجم ما قال أنها "مستودعات طائرات مسيرة ومستودع أسلحة" بمنطقة بندر عباس في جنوب غرب إيران.

الدفاعات الجوية في مدينتي قم وكاشان تتصدى بقوة كبيرة لأهداف إسرائيلية