البنتاغون: لم تصدر أي أوامر بتنفيذ عملية ضد إيران باستخدام طائرات B2

نفى مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، صدور أي أوامر لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران باستخدام قاذفات الشبح الإستراتيجية من طراز B-2.

وأكد المسؤول، في تصريح صحفي، أن "التقارير التي تحدثت عن تحرك وشيك لتلك القاذفات تجاه أهداف داخل إيران “غير دقيقة”.

وشدد على أن “الولايات المتحدة تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، لكنها لم تصدر توجيهات بتنفيذ أي هجوم من هذا النوع في الوقت الحالي”.

وتأتي تصريحات المسؤول في البنتاغون في ظل تصاعد التوتر في المنطقة بعد سلسلة من التطورات الخطيرة، من بينها هجوم إسرائيل على منشآت إيرانية حساسة، وردود الفعل الإيرانية المتوعدة، إلى جانب تحذيرات طهران من أن أي دعم عسكري لإسرائيل سيُعتبر هدفاً مشروعاً.

وفي الأيام الأخيرة، رُصدت تحركات عسكرية أمريكية متزايدة في المنطقة، من بينها نشر مزيد من الأنظمة الدفاعية في الخليج وإعادة تموضع بعض القطع الجوية. هذا السياق دفع العديد من المراقبين لتوقع تحرك عسكري وشيك، خاصة في ظل الأنباء التي راجت عن استعداد قاذفات B-2 للقيام بمهام هجومية، ما استدعى توضيحاً رسمياً من البنتاغون لنفي تلك المزاعم