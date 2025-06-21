إيران تتهم الكيان الصهيوني بارتكاب الجرائم علنا.. والعالم مستمر بالصمت المتواطئ

اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم السبت، الكيان الصهيوني بانتهاك حقوق الإنسان الدولية بشكل صارخ وغير مسبوق، قائلاً إنه “لا توجد جهة أخرى ترتكب هذه الانتهاكات بهذا القدر من العلنية والفجور كما يفعل الكيان”.

وأوضح بقائي في تصريحات صحفية، أن “السبب الجوهري خلف استمرار هذه الممارسات الإجرامية هو شعور إسرائيل الدائم بالحصانة الكاملة من العقاب”، مشيراً إلى أن "غياب المحاسبة الدولية يشجعها على التمادي في جرائمها ضد المدنيين الأبرياء".

وأضاف أن “اللامبالاة الدولية تجاه هذه الانتهاكات تؤدي إلى تقاعس خطير، وهذا التقاعس لا يُعد حياداً، بل تواطؤاً صريحاً مع الجلاد”.

وشدّد بقائي على أن “المجتمع الدولي بأكمله، بما في ذلك كل دولة عضو في الأمم المتحدة، يتحمّل مسؤولية أخلاقية وقانونية في الوقوف بوجه هذا الظلم الممنهج”.

واختتم بالتأكيد على أن “حظر استخدام القوة يُعد من المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة، وقد تم التأكيد عليه بوضوح في المادة 24 من الميثاق”، في إشارة إلى وجوب تحرك مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان وفرض الالتزام بالقانون الدولي.